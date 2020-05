Boulevard Bergen op Zoom weer open: ‘Maar als het nodig is zetten we ‘m dicht’

Opgenomen met corona, maar overleden na val uit bed: ‘We dachten dat oma veilig was in het ziekenhuis’

7:00 BERGEN OP ZOOM - Met een paar dagen aansterken in het ziekenhuis zou oma (82) er weer bovenop komen. Dat was althans de verwachting van een arts toen de vrouw uit Bergen op Zoom op woensdag 15 april met symptomen van corona werd opgenomen in het Bravis ziekenhuis. Vier dagen later overleed ze. Niet door corona, maar door een val uit het ziekenhuisbed.