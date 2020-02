Botjes Bernadette van Lourdes komen naar je toe!

Inwoners Woensd­recht gespaard bij pakket van 1,28 miljoen om uit rode cijfers te blijven

19:15 HOOGERHEIDE - Inwoners en verenigingen in de gemeente Woensdrecht hoeven in 2020 niet of nauwelijks op te draaien voor ingrepen om de begroting in de zwarte cijfers te houden. Met een pakket andere maatregelen van 1,28 miljoen euro denkt wethouder Henk Kielman dit jaar toch niet in het rood te zakken.