Boswachter wil wapen tegen agressie: 'Kom je een groep stropers met geweren tegen, sta je daar'

BERGEN OP ZOOM - Boswachters en groene BOA's hebben steeds vaker te maken met agressie. De roep om deze groep handhavers te bewapenen wordt steeds groter, want nu worden gevaarlijke situaties soms vermeden. ,,Het werk van een boswachter is soms gevaarlijker dan van een politieagent", zegt Koen Simmers, voorzitter van de Nederlandse Politiebond afdeling Zeeland-West-Brabant.

Als boswachter Erik de Jonge aan passanten vraagt de hond aan te lijnen - omdat dit verplicht is - krijgt hij wekelijks een scheldserenade als reactie. Fysiek geweld is ook geen uitzondering. Afgelopen dinsdag moest hij nog in gevecht met een illegale bosbewoner. Vorig jaar werd een collega van De Jonge bedreigd met een mes. ,,We merken dat er dit jaar sprake is van een toename."

Stropers met vuurwapen

Quote Moet je voorstel­len dat je een groep stropers met vuurwapens tegenkomt. Sta jij daar zonder wapen Koen Simmers Het is het werk van de groene BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren) om toezicht te houden op onder andere stropers, illegale dumpingen, overlast in natuurgebieden en andere gevaarlijke situaties. Sommige boswachters hebben naast het beschermen en beheren van de natuur ook dit handhavingswerk in hun takenpakket.

In de werkelijkheid komt het vaak voor dat deze groep handhavers hun werk niet goed kan uitvoeren, omdat het onveiligheidsgevoel hoog is. ,,Moet je voorstellen dat je een groep stropers met vuurwapens tegenkomt. Sta jij daar zonder wapen." Koen Simmers is milieuagent, voorzitter van de Nederlandse Politiebond afdeling Zeeland-West-Brabant en lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht. Hij pleit voor het bewapenen van de groep handhavers in het buitengebied. ,,Juridisch kan het, want op sommige plekken zijn ze al bewapend. Het ligt onder andere aan welke politieregio je werkzaam bent. Zo hebben de groene BOA's in Riel niet eens handboeien en aan de andere kant van de weg, in Goirle, hebben ze een vuurwapen."

Handboeien, een wapenstok en pepperspray

Quote De vraag is niet óf een boswachter aangeval­len wordt, maar wanneer Koen Simmers Volgens Simmers is het werk van de groene handhavers soms gevaarlijker dan het werk van politieagenten. ,,Agenten mogen niet alleen werken in de bossen, maar we laten wel boswachters zonder wapen alleen in het bos. De vraag is niet óf een boswachter aangevallen wordt, maar wanneer." Iedere groene handhaver moet volgens hem minimaal in het bezit zijn van handboeien, een wapenstok en pepperspray.

Volledig scherm De wapenuitrusting van BOA Philip Oprel. De wapenstok zit aan de andere kant van de riem. © Chris van Klinken/Pix4Profs

Vermijden risico's

Quote En als je wel een portofoon hebt, is er niet altijd bereik. Een portofoon helpt niet, geweldsmid­de­len wel Erik de Jonge Een portofoon waarmee in geval van dreiging direct de politie gealarmeerd kan worden, heeft ook niet iedereen. Boswachter De Jonge: ,,En als je wel een portofoon hebt, is er niet altijd bereik. Een portofoon helpt niet, geweldsmiddelen wel." Door deze problematiek vermijden sommige boswachters en groene BOA's risico's. ,,Ze gaan 's avonds niet meer op pad of spreken bepaalde mensen niet aan. Dat moet absoluut niet kunnen", aldus de boswachter.

Vuurwapen

De Jonge heeft het geluk dat zijn organisatie, Brabants Landschap, handhaving extern inhuurt. Die club beschikt wel over een vuurwapen. Bijna dagelijks werkt de boswachter met deze groene BOA's samen of schakelt hij ze in bij gevaarlijke situaties. ,,Mijn werk is verschrikkelijk leuk, maar ik probeer risico's wel te voorkomen."

Nieuwe aanwas voor groene BOA's is er niet genoeg. Volgens milieuagent Simmers is er geen goede opleiding en zijn er te veel verschillende organisaties. ,,Er moet meer samengewerkt worden, ook in elkaars gebieden. Nu mag dat niet, maar wordt het soms toch gedaan en dat kan voor problemen zorgen."

Quote We moeten een vuist maken tegen criminali­teit in het buitenge­bied, maar dan wel met bewapening en waar nodig een vuurwapen Koen Simmers Sinds de politie zich uit het buitengebied heeft getrokken, heeft het natuurtoezicht volgens Simmers geen prioriteit meer bij de politie. Volgens hem springen er wel eens agenten die een hart voor het buitengebied hebben, in eigen tijd bij als er zich een gevaarlijke situatie voordoet. ,,We moeten een vuist maken tegen criminaliteit in het buitengebied, maar dan wel met bewapening en waar nodig een vuurwapen."

