Boswachter vindt tientallen plastic potten met hennepafval aan de rand van zijn bos: ‘Bizar dat ze dit zo makkelijk kunnen dumpen’

videoBERGEN OP ZOOM - Tientallen illegaal gedumpte plastic potten vol piepschuimkorrels vond boswachter Erik de Jonge vrijdag aan de rand van zijn bos bij Bergen op Zoom. In de potten zaten nog de stammen van afgeknipte wietplanten, die hij vermoedelijk twee weken eerder al vond op dezelfde weg aan de Zurenhoek. ,,Bizar dat ze dit zo makkelijk in een natuurgebied uit hun auto gooien”, zegt Erik de Jonge.

De Jonge vindt regelmatig afvaldumpingen in zijn natuurgebied waar hij boswachter is. Dit keer lag de plastic troep aan de rand van het bos op de Zurenhoek, maar net zo makkelijk kan het middenin het bos worden gedumpt. ,,Er zitten in deze potten zoveel piepschuimkorrels, dat kan grote ecologische schade veroorzaken.”

Professionele wietplantage ‘kan niet anders’

Hij vermoedt dat dit de tweede helft is van een grote dumping van een professionele wietplantage. Twee weken geleden vond hij de eerste helft op dezelfde weg: afgeknipte wietplanten, die net geoogst waren.

Geen goed woord heeft de boswachter over voor de kwekers, die tientallen keren per jaar hun afval in zijn bosgebieden gooien. ,,Maar ze kunnen blijkbaar niet anders.” Daarom schreef hij boven zijn tweet: ‘Wat hebben we het toch mooi voor elkaar met dat gedoogbeleid hè?’

‘Legaal dumpen is te link’

Veel reacties kreeg De Jonge daarop, van mensen die zijn verontwaardiging begrijpen. ‘Om je kapot te ergeren dit’, schrijft iemand. ‘Illegaal dumpen, want legaal is te link’, schrijft een andere twitteraar. Daar heeft de schrijver een punt, vindt De Jonge. Want legaal dumpen van dit afval is volgens hem niet mogelijk.

Wat is dan de oplossing? ,,Ik ben in gesprek met een aantal gemeentes om een oplossing te vinden voor dit probleem. We praten onder andere over dit soort weggetjes, want doordat ze altijd toegankelijk zijn is het makkelijk voor criminelen om hier in de nacht deze troep uit hun auto te gooien.”

Of de weggetjes in de toekomst 's nachts dichtgaan of wellicht alleen begaanbaar worden voor bestemmingsverkeer ‘wordt hopelijk snel duidelijk’, zo laat de boswachter weten.