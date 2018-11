Boswachter Erik de Jonge krijgt minister op bezoek over drugs- en afvaldumpingen en handhaving

BERGEN OP ZOOM - Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid komt over anderhalve week naar Brabant voor een gesprek met boswachter Erik de Jonge. Samen bespreken ze de problemen die in het buitengebied spelen, zoals de vele drugs- en afvaldumpingen.

Het ministerie benaderde de West-Brabantse boswachter zelf voor een gesprek. Waarom uitgerekend hij is uitgekozen weet De jonge nog niet, maar hij is erg blij met de uitnodiging. ,,Het is in elk geval heel mooi dat hij zich laat informeren over de dingen waarmee wij te maken hebben. Ik roep daar natuurlijk veel over.‘’

De Jonge is een fervent twitteraar, die zelden een blad voor de mond neemt als het gaat over de vele dumpingen in zijn gebied. Het is dagelijkse kost geworden. Zo trof hij maandag rondom landgoed Oudland bij Steenbergen in een paar uur tijd drie hopen huisvuil aan en twee flinke bergen hennepafval. Later op de dag volgden nog eens twee hopen. Dinsdag vond hij naast een koelkast een grote hoeveelheid laminaat. Gedumpt, gewoon langs een bospad.

Eén op één