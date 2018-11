Bos waar mens en dier kunnen eten: aanplanten voedselbos Hoogerheide begonnen

Nieuwbouw Poelekes: 'Mis­schien wel de mooiste plek van Halsteren’

8:08 HALSTEREN - De huizen staan haaks, in twee rijen, op de plek waar in augustus 2011 een Lidl-supermarkt, kapper en een snackbar in de as werden gelegd door een grote brand. Jaren hebben bewoners van de Biezenbaan, Poelekes en de Buurtweg moeten uitkijken op een kale vlakte. Totdat aannemer Maas-Jacobs dit voorjaar startte met de bouw van twaalf woningen.