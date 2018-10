Borden vol ambities

Vijfde editie NK veldrijden in Huijbergen op deels vernieuwd terrein

9:40 HUIJBERGEN - Het NK Veldrijden op 12 en 13 januari in Huijbergen is gratis toegankelijk en wordt verreden op een deels vernieuwd parcours. Dat maakte de organisatie vrijdagavond bekend op de presentatie in multifunctioneel centrum de Kloek.