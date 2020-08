Bootdieven op heterdaad betrapt in Tholen

Weekwinnaar Zomerfo­to's: Kleurig in het gelid staan op het strand van Deauville

2 augustus Peter Sillekens is verkozen tot de weekwinnaar van de Zomerfoto 2020. Hij is op vakantie in de Franse badplaats Deauville. Volgens hem wachten deze parasols op de zon. Misschien zijn ze ook in afwachting van de toeristen die normaal gesproken in het zomerseizoen de stranden bevolken. Deze foto roept een beeld op van verwachting en hoop. De zomer is nog niet voorbij. Er kan nog van alles gebeuren. Van harte gefeliciteerd Peter Sillekens.