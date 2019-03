Boompraters, je vindt ze bij zowel mens als dier

Een goed gesprek is altijd fijn. In het bos kom ik allerlei mensen tegen. Sommigen hebben behoefte om wat te melden of gewoon zin om even bij te buurten. Er zijn ook dagen dat ik nauwelijks iemand zie en dan is mijn trouwe maatje Jack de enige gesprekspartner.

Praten met bomen

Hij kijkt me altijd vol begrip aan met z'n trouwe hondenogen en ik geloof vast dat hij me dan helemaal begrijpt. Een beetje gek is het natuurlijk wel, praten tegen je hond, maar dat krijg je nu eenmaal van die eenzame dagen in het bos. Wat ik tot op heden nog niet gedaan heb, is praten met bomen. Soms hoor ik ze wel fluisteren, als er een windvlaagje door hun haardos strijkt, of moeizaam kreunen als een rukwind aan die haardos trekt.

En bij warm weer hoor ik dennenknoppen knappen en soms ratelpopulieren ratelen. Af en toe hoor ik het doordringende geknars van twee verstrengelde stammen in de wind, als een echtelijke ruzie met veel kabaal. Maar dat is het dan ook wel. Tenminste, meer krijg ik niet te horen. En daarom zeg ik ook eigenlijk nooit wat terug.

Jaloers

Ik ben dan ook jaloers op mensen die levendige gesprekken met bomen kunnen voeren. Kijk dan wordt een boswandeling toch weer een stuk gezelliger lijkt mij. Een mevrouw vertrouwde me eens toe dat het helemaal niet erg was dat ik een bepaalde boom had omgezaagd, want die zei nooit iets tegen haar. Ik beloof u dat dat nooit mijn maatstaf wordt, want dan gaat de Brabantse Wal er heel anders uit zien.