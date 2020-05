Boom komt los door harde wind in Halsteren: brandweer legt 'm plat

Stallandse advocaat­jes voor oncologie Bravis

10 mei ST. ANNALAND/BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Wat er komend jaar precies in het vat zit voor de oncologie-afdelingen van het Bravis ziekenhuis, is koffiedik kijken want het gros van de inzamelacties van Stichting Vrienden van Siem werd gecancelled. Maar de alternatieve advocaat- en pindarotsjesactie die vanwege Moederdag op touw werd gezet, heeft in ieder geval een aardig beginnetje gemaakt.