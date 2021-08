Bonbons met de vulling van tomaat: een wonderlijke combinatie

Boerderij­win­kels op de Brabantse Wal zijn in trek: ‘Mensen willen weten waar het eten vandaan komt’

25 augustus LEPELSTRAAT/WOENSDRECHT - Boerderijwinkels in West-Brabant doen het ‘als een tierelier’. Tijdens de coronapandemie liepen de verkoopcijfers alleen maar op. Belangrijkste reden? ,,Mensen willen weten waar hun aardbeien vandaan komen”, zegt Carola Hereijgers van Aardbeien en Asperges uit Lepelstraat. ,,Als we tijd hebben, neem ik ze mee de kas in. Daar groeien ze.”