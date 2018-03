Bombardier Alfred krijgt een gezicht in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Dit is het verhaal van Alfred Edwin Andrew. Zoon van Edwin A. en Blanche Andrew. Alfred werd op 28 augustus 1917 geboren in Alonsa, Manitoba, Canada.

Wat is er over hem bekend: 'Hij was van beroep boerenarbeider, op de boerderij van zijn ouders. Alfred was thuis de oudste, hij had nog vier broers en twee zussen. Zijn hobby's waren jagen en vissen. Hij zat in een baseballteam en speelde viool.

Huijbergen

In januari 1941 ging Alfred in dienst van het Canadese Leger. Zijn training in Canada duurde tot 8 april 1941, vervolgens werd hij overzee gestuurd en vervolgde zijn militaire opleiding in het Verenigd Koninkrijk. Alfred kwam enkele weken na D-day, op 24 juni 1944 om precies te zijn, aan in Frankrijk voor de bevrijding van Noord-West-Europa. De opmars eindigde voor hem op 16 oktober op tragische wijze in de buurt van Huijbergen.

Ontploft

Met zijn maten L.G. Glasspole en T.J Vitale bediende hij een geschut dat door een mankement in de ontsteking vroegtijdig ontplofte. De drie mannen werden dodelijk getroffen. Ze liggen nu naast elkaar begraven op de Canadese oorlogsbegraafplaats aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom.

Honderden gesneuvelden liggen er begraven in Bergen op Zoom. Maar niemand kent hun verhaal. Dat gaat veranderen.

Prima soldaat

Alfred was een prima soldaat, die zich prima thuis voelde in het leger en de ambitie had na de oorlog vaste functie binnen het leger te verwerven'.

Quote This is our onforgotten son Alfred Opschrift grafsteen De samenvatting van een leven dat te vroeg stopte. Waar het verhaal van bombardier Alfred Edwin Andrew eindigt begint het verhaal van Caroline Raaijmakers uit Bergen op Zoom. Samen met andere vrijwilligers van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal zet ze zich in voor het bijzondere project Faces to Graves.

Bergen op Zoom. Ruytershoveweg. Twee begraafplaatsen. Met meer dan 2.400 gesneuvelden. Canadezen. Britten. Een steen, een naam, een rang of functie, een datum, en soms nog een paar persoonlijke woorden: 'This is our onforgotten son Alfred'. En dan is het op. Maar wie waren deze jongelui die hun leven gaven voor onze vrijheid? Waar kwamen ze vandaan? Waar droomden ze van? Hoe zagen ze er uit?

Jongelui

Allemaal vragen waar Faces to Graves een antwoord op zoekt. Zoals het (beknopte) verhaal van kanonnier Andrew dat hierboven als voorbeeld staat.

Volledig scherm Een gastenboek en een schrift met tekst en uitleg over de begraafplaats. Meer treft de bezoeker nu niet aan. © Jan van de Kasteele Vrijwilligers zoals Raaijmakers gaan de komende weken in gesprek met de scholen voor voortgezet onderwijs in Bergen op Zoom. Wat ze willen? Dat jongelui van die scholen onderzoek doen naar de gesneuvelden. Foto's opduikelen, verhalen zoeken, familie achterhalen als dat kan.

Online

Via archieven die de Canadese overheid online heeft gezet. Om zo iedere dode een gezicht te geven. ,,Op de Canadese begraafplaats in Holten wordt al volop aan Faces to Graves gewerkt, we hebben een projectplan gekregen dat we goed kunnen gebruiken'', legt Raaijmakers uit.

Na het speurwerk van de Bergse scholieren gaat een redactieteam aan de slag om de verhalen allemaal op dezelfde manier weg te zetten. ,,We willen het goed doen, liever drie goed dan vijf maar half.''

Het uiteindelijk doel: bij de twee begraafplaatsen komt als alles meezit een bezoekerscentrum. Dat moet er in oktober 2019 zijn. Dan is het 75 jaar geleden dat deze regio is bevrijd, dan wordt er groots uitgepakt.

De oorlogsbegraafplaatsen trekken voortdurend bezoekers.

Project Faces to Graves is een belangrijke invulling van dat centrum. Daar, op die plek, kunnen bezoekers straks informatie over de gesneuvelden vinden, hun verhalen lezen, hun gezichten zien. En Bergen op Zoom krijgt met de komst van dat centrum ook zicht op de bezoekers die afkomen op beide erevelden. En dat geeft weer aanknopingspunten om de verhalen voor Faces to Graves nog verder uit te diepen.

