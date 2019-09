Boksende ouderen in Halsteren: ‘Je bent nooit te oud om gek te doen’

Het beweeguurtje is een wekelijkse activiteit in de Bosgaard, met telkens een andere invulling. ,,Het kan ook fitness of bewegen op muziek zijn.”



Bewegen is volgens Hermans goed voor iedereen, maar zeker ook voor ouderen en mensen met dementie. ,,Wat goed is voor lijf en leden is ook goed voor ons brein.”



Wat ook telt is de gezelligheid, het sociale aspect. ,,Dementerende ouderen hebben de neiging zich terug te trekken. Ze voelen zich het best in een veilige omgeving.”