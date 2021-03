Boksbeugel, knuppel en een mes: Rotterdammer rijdt zwaarbewapend en met veel cash door Brabant

Grote Prijs Steenber­gen mogelijk dit najaar alsnog verreden

28 februari WELBERG - Met een beetje geluk gaat de Grote Prijs Steenbergen, de wielerklassieker voor jeugd, junioren en nieuwelingen, dit jaar wel door. Niet in april of mei, maar 17 oktober. Dat laat voorzitter Jac van Leent van stichting Wielercriterium Steenbergen weten. ,,We zijn afhankelijk van wat de KNWU besluit en wat corona doet. Maar wij staan in de startblokken.”