Boete voor provincie Noord-Brabant loopt op nu besluit Biomoer uitblijft

Inschrijving voor obligaties voor Bergs Adriano Huis geopend

15 februari BERGEN OP ZOOM - De laatste stap naar de realisatie van het Adrianohuis in Bergen op Zoom is gezet. Deze week is namelijk de inschrijving geopend voor de aanschaf van obligaties via Anders Financieren. Via deze waardepapierenuitgifte hopen initiatiefnemers Farid El-Khassim en Jelle Gillissen 5 ton binnen te harken.