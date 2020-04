Boete dreigt voor drie Bergse AH’s die te lang open bleven

Veel langer open dan toegestaan

Die controles werden uitgevoerd nadat de gemeente erop was gewezen dat de drie Bergse AH’s op zondagen veel langer open werden gehouden dan is toegestaan. Nu hangt er een zogenaamde last onder dwangsom in de lucht, oftewel 7500 euro boete per overtreding, met een maximum van 22.500 euro per locatie.