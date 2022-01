Boerenkar langs A4 met coronakritiek: ‘In Antwerpen shoppen, Nederland naar de knoppen!’

WOENSDRECHT - Als varen in de mist, zo noemde premier Mark Rutte het besluiten over coronamaatregelen bij het begin van de pandemie. Ondernemer Niels van Elzakker uit Hoogerheide is nu nog altijd kritisch over het regeringsbeleid en ziet met lede ogen hoe landgenoten massaal in België gaan shoppen nu hier de winkels dicht zijn.