Boerendag en Brabantse Waldag werken samen

WOENSDRECHT - De Woensdrechtse Boerendag en De Brabantse Waldag slaan op zondag 9 september de handen ineen om van de twee altijd druk bezochte evenementen een nog groter evenement te maken. De Woensdrechtse Boerendag is altijd in september en De Brabantse Waldag in mei of juni.