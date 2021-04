Boeren en Bergse keukenboer trekken samen op voor beter klimaat

Bart Meeuwsen, commercieel directeur bij DKG, is trots op de samenwerking die deze week in een convenant is vastgelegd. ,,Dit past helemaal bij onze duurzame ambities.’’ De keukenproductie bij DKG is al sinds 2017 CO2-neutraal. Maar het vervoer en het gasverbruik in de winkels van het bedrijf zorgen nog steeds wel voor uitstoot van koolstofdioxide. DKG wil graag toe naar een klimaatpositieve bedrijfsvoering en ziet het koolstofproject als de volgende stap. ,,Dichtbij, herkenbaar, met tastbare resultaten.’’

Akkerranden

In concrete cijfers: elk jaar leggen de boeren 30 ton CO2 vast, met behulp van een bijdrage van DKG. Dit betekent dat in vijf jaar tijd 150 ton koolstofdioxide wordt vastgelegd in de bodem. Meeuwsen: ,,Dit staat voor ons gelijk aan de productie van 70.000 keukenkasten.’’

Samenwerking

Ook DKG compenseert haar uitstoot tot dusver door mee te werken aan initiatieven in India en Uganda. In India wordt geïnvesteerd in windmolens, die de houtkap moeten terugdringen. In het Afrikaanse land worden bomen geplant. De samenwerking met de regionale koolstofboeren is daarop volgens Meeuwsen een mooie aanvulling. ,,We wilden per se boeren binnen een straal van 15 kilometer van het bedrijf.’’