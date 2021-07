Boerderijfeest in Steenbergen als afsluiting van het schooljaar: ‘Ze leren dat melk van een koe komt’

bij de rechter Harm geeft zijn blowende buurman aan, is hij daarmee schuldig aan laster en smaad?

19 juli STEENBERGEN - De buurman van Harm G.* uit Steenbergen steekt in zijn vrije tijd graag een jointje op. Dat is zijn goed recht, al geeft G. aan niet dol te zijn op de geur van de wietplanten in de tuin.