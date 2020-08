‘Boer zijn is naast hard werken voortdurend inspelen op veranderde regelgeving’

Voor mij betekende de regen dat het gras weer volop in de groei kwam. Regendagen werden afgewisseld met droge dagen waardoor er de mogelijkheid was om gras van goede kwaliteit te oogsten, ‘inkuilen’ zoals we dat noemen. Best raar overigens, inkuilen, terwijl we een grote berg gras oogsten. Na zo’n grasoogst, een grassnede, groeit er weer jong en mals gras dat de koeien heerlijk vinden. Daar word ik dan weer blij van. Dat malse gras is smakelijker en van een betere kwaliteit, waardoor de koeien meer melk geven. Omdat ze meer vers gras opnemen hoef ik ook minder bij te voeren. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Da’s mooi. Koeien blij en de boer blij.

Nu hebben mijn collega’s in deze column al iets geschreven over de voermaatregel van minister Schouten. Deze maatregel houdt in dat we minder eiwitrijk voer mogen voeren aan de koeien. De koeien hebben voldoende eiwitrijk voer echter gewoon nodig. Ze leveren iedere dag een topprestatie en daar hoort een uitgebalanceerd dieet bij. Nu gaat deze regeling over eiwitrijk krachtvoer en niet over het ruwvoer, het voedergewas dat we oogsten. Het regenachtige, groeizame weer gaf me de mogelijkheid om wat extra kunstmest te geven aan de graslanden. Het grasland neemt dit dankbaar op, waardoor het er goed van groeit. Het bijkomende voordeel van deze kunstmestgift is dat het eiwitgehalte in het geoogste gras ook stijgt. Zo hoop en verwacht ik dat de koeien de komende winter het eiwitrijke krachtvoer niet nodig hebben. Zonder dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid of melkproductie van het vee.