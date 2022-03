Boer Jack stapt naar de rechter als aanleg fietspad door Halsters Laag in april start: ‘Kan niet, mag niet’

Toch omstreden fietspad door natuur van Halsters Laag?

BERGEN OP ZOOM - In september en oktober aanleggen. In twee maanden tijd de verharding erin. En fietsen maar. Door het Halsters Laag, de natte natuurparel langs de A4. Dat is het ideale scenario voor Cees de Korte, projectleider van de gemeente Bergen op Zoom voor het omstreden fietspad dwars door de natuur. Of het lukt? Dat blijkt de komende weken!

