Boekje moet financiële hulp vragen makkelijk maken: ‘Je bespaart hier veel leed mee’

STEENBERGEN - Regelingen voor mensen die onder de armoedegrens leven zijn er in de gemeente Steenbergen genoeg, maar niet iedereen die in aanmerking komt weet hoe ze de nodige hulp kunnen krijgen. Het nieuwe gemeentelijke hulpboekje moet daar verandering in brengen.

Nadir Baali van de PvdA overhandigde op woensdagochtend het eerste exemplaar aan Rian Liefhebber van de Ontmoetingswinkel in Steenbergen. ,,Hier komen mensen met vragen op allerlei gebied, ook mensen die in financiële nood zitten. Ook door ons soepproject hebben we veel mensen ontmoet die in armoede leven”, vertelt Liefhebber.

Het boekje zal in de gemeentegids te vinden zijn die over een maand bij alle huishoudens in de gemeente op de mat ploft. Niet iedereen zal de informatie nodig hebben, maar volgens Baali is het wel belangrijk dat iedereen de verschillende instanties kent. ,,Juist ook mensen die zelf niet in de problemen zitten. Zo kunnen zij anderen erop wijzen en helpen waar nodig”, vertelt hij.

Quote De informatie is juist ook voor mensen die zelf niet in de problemen zitten. Zo kunnen zij anderen erop wijzen en helpen waar nodig Nadir Baali

Leed besparen

Zo kan er onder andere gratis hulp geboden worden om mensen te leren omgaan met geld, kan er bijzondere bijstand aangevraagd worden en kunnen sommige gezinnen een bijdrage krijgen om sport- en schoolspullen voor hun kinderen te kopen. De PvdA’er ziet liever dat de regelingen te veel benut dan onderbenut worden. ,,Dan doen we iets verkeerd. Je bespaart hier veel mensen leed mee.’’

,, Bovendien kosten schulden de maatschappij meer dan wanneer ze preventief aangepakt worden. We hebben veel regelingen, maar wisten dat eerder als gemeente niet goed naar buiten te brengen. Dit boekje is, met behulp van een expert, zo begrijpelijk mogelijk geschreven.”



De mensen die in aanmerking komen voor bepaalde regelingen zijn door de gemeente niet altijd op te sporen. ,,Sommige mensen hebben wel genoeg inkomen, maar leven door verschillende redenen wel in armoede. Ik hoop dat we volgend jaar bij de evaluatie een toename in mensen zien die hulp van de gemeente krijgen”, vertelt Baali.

Quote Dit boekje is, met behulp van een expert, zo begrijpe­lijk mogelijk geschreven Nadir Baali