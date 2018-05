Boekenvondst Markiezenhof in Bergen op Zoom blijkt mediastunt

BERGEN OP ZOOM - De 'ontdekking' van een ingemetseld boek in het Markiezenhof in Bergen op Zoom blijkt een mediastunt en onderdeel uit te maken van een marketingcampagne rond het stadspaleis.

Een gemeentewoordvoerder stelt dat de mediastunt 'perfect past in de campagne publiek geheim, geheim publiek'. Hij geeft toe dat er een bepaald beeld is geschapen, maar dat daar bewust voor is gekozen. ,,Ja, we hebben een aantal dingen gezegd waaruit het beeld kan ontstaan dat er een eeuwenoud boek is ontdekt. Maar dat hebben we nooit gezegd. Er is wat ons betreft een duidelijk verschil tussen liegen en niet alles vertellen."

Ketting en slot

Ruim een maand geleden maakte directeur Cees Meijer van het gemeentelijke Cultuurbedrijf, waar het Markiezenhof onder valt, bekend dat het boek zou zijn ontdekt tijdens het groot onderhoud dat op dit moment wordt verricht. Het zou ingemetseld zijn onder een aantal plavuizen en afgesloten met een ketting en slot. ,,Het boek ligt in een ruimte waar we nooit komen. Ik heb geen flauw idee wanneer iemand er voor het laatst is geweest", liet hij toen weten.

'Bijzondere vondst'

Om de indruk verder te versterken dat het om een zeer bijzonder vondst gaat, stelden medewerkers dat het boek in quarantaine in een luchtdichte ruimte gaat. Om zo eventuele dieren en schimmels te doden. Ook zouden ze niet weten hoe oud het zou zijn, maar de toren waarin het zich bevindt stamt uit de zestiende eeuw. Maar onderzoek door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en mogelijk een restaurateur moet daar meer helderheid over geven.

