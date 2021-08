Boekenmarkt Bergen op Zoom weer begonnen: 'We willen dat boeken een goed thuis krijgen’

BERGEN OP ZOOM - In het Kerkelijk Centrum aan de Williamstraat in Bergen op Zoom was zaterdag na anderhalf jaar weer een boekenmarkt. Een die meteen weer goed bezocht werd. ,,Het is vooral fijn om een praatje te kunnen maken”, vond een van de bezoekers.

De opbrengst van de boekenmarkt is bestemd voor het onderhoud van de Ontmoetingskerk aan het Bolwerk. Het afgelopen anderhalf jaar werd alleen via internet verkocht. ,,Zo hadden we toch nog wat inkomsten”, zegt Louis van der Kallen. Sommige ingeleverde boeken belanden bij het oud papier, vertelt hij. ,,Omdat ze in hele slechte staat zijn of omdat niemand ze wil. Een Winkler Prins encyclopedie bijvoorbeeld, die verkoop je niet meer. En soms krijgen we een pareltje binnen.”

Daar weet zijn zoon Alexander alles vanaf. ,,Een keer zat er een boek uit 1580 bij. Dat is geveild bij Chrisie’s in Londen en bracht 1400 pond op. Maar dat is ons maar één keer overkomen hoor.” Nu is geld maar één doel van de boekenmarkt. Louis: ,,Het gaat ook om het sociale aspect, een praatje maken. En we vinden het fijn dat boeken weer een goed thuis krijgen.”

Altijd op zoek naar nieuwe boeken

De bezoekers snuffelen zaterdag door de bakken. Er mag slechts een beperkt aantal tegelijk binnen, dus op drukke momenten moet er buiten gewacht worden. Cees van Oosterhoud is op zoek naar boeken uit de regio of over de tweede wereldoorlog. ,,Ik ben dol op boeken. Laatst zijn we verhuisd, toen had ik 130 verhuisdozen vol boeken en muziek. En ik ben altijd op zoek naar nieuwe.”

Henk Biesheuvel komt helemaal uit de Achterhoek. ,,Ik heb in Bergen op Zoom gewoond, en ben hier nog regelmatig. Ook de boekenmarkt bezoek ik dan graag.” In zijn hand heeft hij een boek over Emil, de superbengel. ,,Voor mijn vriendin, zij is dol op alles wat Zweeds is.”

De boekenmarkt wordt iedere eerste zaterdag van de maand van 11.00 tot 16.00 uur gehouden. De volgende is op 4 september. Inleveren van boeken kan ook op dat tijdstip of bij Louis van der Kallen, tel. 0164 265158.