Boek over Bergse bevrijding: 'Nooit is dit verhaal zo gedetailleerd verteld'

111 huwelijks­pa­ren in de schijnwer­pers gezet

10:45 HUIJBERGEN - Een paar jaar na de Woensdrechtse herindeling in 1997 kwam de toenmalige burgemeester Herman Klitsie met het idee om een jaarlijkse huwelijksjubileumdag te houden. Het was onbegonnen werk om alle echtparen die 50, 55, 60, 65 of 70 jaar getrouwd waren thuis te bezoeken.