Boek 'De wereld kwam naar Woensdrecht' over kruisrakettentijd maakt discussie weer los

Nieuwe Bergse fietsenstalling met vele diensten komt aan de Fortuinstraat

12:31 BERGEN OP ZOOM - Een gratis, bewaakte fietsenstalling met allerlei aanvullende diensten zoals fietsverhuur, bandenplakservice, pakketdienst en een openbaar toilet. Dit City Service Punt verrijst in het voormalige pand van Koster-Dey aan de Fortuinstraat in Bergen op Zoom en vervangt de bestaande stalling in de Sint Annastraat.