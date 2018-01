Boegbeeld van Bergse vastenavend is niet meer

Winkelleegstand groeit, maar gemeenten bouwen gewoon door

15:27 Voor het eerst in jaren is de winkeloppervlakte in Brabant afgenomen: met één procent in twee jaar tijd. Dat wil niet zeggen dat daarmee de leegstand is opgelost. Wat de hoeveelheid winkels die leegstaat is juist gegroeid met negen procent. Erger nog, gemeenten gaan tegen de trend in gewoon door met het maken van nieuwe winkelplannen.