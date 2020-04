BN DeStem komt bij u langs, achter glas

Houden het graag veilig

We horen het graag van onze lezers. Daarom stappen verslaggevers en fotografen komende weken in de auto en komen bij u op bezoek. Achter glas, want we we houden het graag veilig voor iedereen. Dus we praten met elkaar door het raam, misschien op een kier om elkaar beter te verstaan. We komen langs op vier plaatsen per dag en u leest daar de volgende dag een verslag van in de krant.