BMX-fietsers willen baan in Kruisland

KRUISLAND - Als het aan een vriendengroep uit Kruisland ligt, komt er nog dit jaar een BMX-baan in het dorp. Waar precies, dat gaan ze onderzoeken. "Aan een lap grond van 500 vierkante meter hebben we genoeg", zegt Dennis Roks.

Roks is samen met zijn vrienden op zoek naar een plek in het dorp waar ze een baan kunnen realiseren. Het idee is ontstaan in The Real Mancave, een tuinhuisje achter de woning van Roks waar een groep vrienden wekelijks bij elkaar komt. "Het doel is een baan waar kinderen met een BMX-fiets of step over zandheuveltjes kunnen springen. Niets meer, niets minder."

Pumptrackbaan

In Roosendaal ligt de dichtstbijzijnde pumptrack, waar BMX'ers kunnen oefenen. Die is van asfalt. Zo professioneel als daar hoeft het voor Roks niet te zijn. "Een zandbaan is goed genoeg. Met een lap grond van 500 vierkante meter komen we een heel eind. Daar kun je voor de jeugd een prima parcours op maken."

Quote Nu al hebben we vijftien tot twintig vrijwilli­gers paraat staan. De een heeft een shovel, de ander een graafmachi­ne Dennis Roks Volgens Roks is de belangstelling voor een BMX-baan in het dorp groot. Hij heeft het over tientallen kinderen. Ook vrijwilligers op de been krijgen is geen enkel probleem. "Nu al hebben we vijftien tot twintig vrijwilligers paraat staan. De een heeft een shovel, de ander een graafmachine. Voor je het weer ligt er een baan."

Uitdaging

Het enthousiasme spat er af. De vriendengroep wil de plannen voor een baan op korte termijn voorleggen aan de gemeente Steenbergen. "De grootste uitdaging is het vinden van een geschikte plek", zegt Roks. "Dat moet je goed afstemmen met omwonenden. We willen geen overlast veroorzaken." Hij ziet op verschillende plekken mogelijkheden.

Welke dat precies zijn, laat hij nog even in het midden. "Eerst eens in overleg met de dorpsraad en gemeente." Als die gesprekken positief uitpakken, dan hoopt Roks dat de baan nog voor het einde van het jaar klaar is. En daarmee keert de BMX-sport terug naar het dorp. "In de jaren tachtig hebben we hier een officieel parcours gehad waar wedstrijdrijders in actie kwamen."