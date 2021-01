Blue Monday? Niet voor deze positieve mensen

Begin vorig jaar bedacht vormgever en designer Michiel Moerland uit Oud Gastel de Positieve Posters: mensen konden hun eigen tekst daarvoor bedenken. ‘Zonder jou geen wij, #trotsopons’ bijvoorbeeld of ‘Geef elkaar een glimlach, kost niets’. ,,Ik heb daarna bijna drie weken in de auto rondgereden om overal posters rond te brengen", lacht hij. Het idee was ontstaan omdat hij wat positiviteit wilde verspreiden. ,,Op social media zie je toch vaak de minder fijne kanten. Corona, wat zich in Amerika afspeelt, politieke onderwerpen... Ik wilde bewustwording creëren: sta eens stil en denk hier over na.”



Nu wil hij graag een stapje verder gaan: die posters zijn leuk voor thuis of op de werkvloer. ,,Nu wil ik de openbare ruimte aankleden met een positieve noot. We wandelen nu allemaal buiten en daar kunnen we wel iets mee, dacht ik.”