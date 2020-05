Bloempot naar agenten gegooid tijdens aanhouding van jongen (17) in Bergen op Zoom

Verwarring over opengaan zwembaden, De Schelp mikt op volgende week

6:03 BERGEN OP ZOOM/HOOGERHEIDE/STEENBERGEN - Na de verbazing dat de binnenbaden weer open mochten volgde de verwarring. Daar waar het laco-zwembad in Hoogerheide al open is voor zwemlessen, is De Schelp in Bergen op Zoom nog bezig met het uitwerken van de richtlijnen en kreeg De Knotwilg in eerste instantie van de gemeente Steenbergen te horen dat het bad dicht moest blijven.