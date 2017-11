Bloembakken in Ossendrecht blijven twistpunt

Kunstwerk Tussenstop in Bergen op Zoom is weer schoon

16:14 BERGEN OP ZOOM - Het met graffiti bespoten kunswerk Tussenstop op de kop van de Halsterseweg in Bergen op Zoom is donderdagmiddag schoongemaakt. Vrijdag is de officiële onthulling in aanwezigheid van leerlingen basisschool De Noordster.