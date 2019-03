Bloedige ‘Slag om Woensdrecht’ verbaast eigen inwoners tijdens rondrit

,,Herdenkingstoerisme is sterk in opkomst. Na Arnhem is Woensdrecht het zwaarst bevochten stuk Nederland”, stelt Van Doorn. De wetenschapper onderzoekt de Slag om de Woensdrecht al ruim een kwarteeuw en schreef er een boek over. ,,Hoeveel granaten en doden hier in korte tijd gevallen zijn, is uniek.”