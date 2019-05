Blik voortaan in de glascontainer in Bergen op Zoom

Blik verdwijnt nu vaak nog bij het restafval. Wat hergebruik lastig maakt. In Roosendaal zijn de ervaringen met het apart inzamelen van blik in de glascontainer positief. Daar heeft Saver uitvoerig getest.

Aanpassen glasbakken

De gedeelten voor groen en bruin glas worden samengevoegd tot één compartiment voor gekleurd glas. Voor wit glas blijft een apart deel bestaan. In het resterende paarse deel kan straks het blikafval terecht.

Het apart inzamelen van blikafval is een volgende stap naar minder restafval per Bergenaar. Ook in Halderberge, Woensdrecht past Saver de glasbakken aan.