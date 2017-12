Blijvende Bergse steun voor schoolproject Kenia

BERGEN OP ZOOM - Vrijwel dagelijks krijgen ze een korte videoclip, een foto of een tekstbericht van hun project toegestuurd. Meestal verstuurd door Kimathi, hun vertrouwenspersoon ter plekke. Zodat ze weten dat de vaart er in zit en het geld goed wordt besteed. ,,We zien dat het werkt.''

Edwin Mutsaars, Peter Markus en zijn partner Ellen, met z'n drieën zetten ze zich in voor het schooltje van het in de binnenlanden van Kenia gelegen dorpje Thuura. Dat doen ze al een jaar of wat. Voorheen via de lionsclub Bergen op Zoom Scaldis en de Montessorischool in de stad. Tegenwoordig op persoonlijke titel. Uit eigen zak, zogezegd. Geen grote sommen. Telkens een beetje. Geld waarmee ter plekke de benodigde materialen worden aangeschaft, van cement tot een kraan.

Kale toestand

Het verhaal begint als Mutsaars en Markus op hun vrije dag in het weekeinde het achterland van Nairobi inrijden. Beide Bergenaren werken op dat moment in Oost-Afrika. Een EU-missie om de piraterij aan met name de Somalische kust aan banden te leggen. Hoe ze dat doen? Door de lokale kustwacht te trainen. Beide mannen bekleden hoge veiligheidsfuncties en kennen elkaar ook van eerdere missies, in Afghanistan onder andere. Hun taxichauffeur Kimathi, zijn Engelse naam is Richard, neemt hen mee naar zijn dorp. Mutsaars en Markus zijn onder de indruk van wat ze aantreffen. ,,Het was nogal een kale toestand.'' Later keert Markus met zijn partner een keer terug. Wat ze meenemen, goed bedoeld, zijn stapels schriften en dozen vol pennen.

Quote Het was nogal een kale toestand Peter Markus

Benodigdheden

Ter plekke wordt de kernvraag gesteld: aan de schooldirecteur, het dorpshoofd en wie er verder nog toe doet in Thuura. ,,Waar hebben jullie werkelijk behoefte aan?'' Het antwoord is verrassend: toiletten. Eenmaal thuis wordt het netwerk geactiveerd. Mutsaars is lid van de lionsclub, Markus mobiliseert via Ellen de Montessorischool. De lions hebben nog een potje geld over, van een eerder gestrand schoolproject in Cambodja. De school zet zich in met een kerstactie, nu bijna twee jaar geleden.

Quote Scholing is de enige manier om kinderen in Afrika vooruit te helpen Peter en Ellen Markus

Stap voor stap wordt gewerkt aan verbeteringen. In totaal krijgen 341 kinderen les op de school, waaronder de helft meisjes. Dankzij de korte lijnen en de transparante werkwijze is duidelijk hoe het geld besteed wordt. Volgend jaar maart gaan Peter en Ellen zelf weer een kijkje nemen in Thuura. ,,Scholing is de enige manier om kinderen in Afrika vooruit te helpen.''

