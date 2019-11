Blijft deze Schelp voor altijd dicht?

eetrecensie Een hapje eten zonder poespas bij brasserie De Berk in Bergen op Zoom

9:35 Het maakt niet uit welk seizoen het is, brasserie De Berk in Bergen op Zoom is in elk jaargetijde een goed idee. Er is veel aandacht voor de presentatie, de keuken moet alleen wat beter letten op de gerechten die naar de gasten gaan.