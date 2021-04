Blijft de synagoge in Bergse handen? ‘Onze ziel en zaligheid zit erin’

Straat- en sloopwerk gaat los: ‘Eerst bommetje gooien om iets moois te kunnen maken in Gageldonk’

20 april BERGEN OP ZOOM - Met een graafmachine en een sloopkraan is maandag een nieuwe fase ingeluid van de metamorfose in wijk Gageldonk-West. Enige overlast valt niet uit te sluiten. ,,We moeten eerst een bommetje gooien voor we er iets moois van kunnen maken.”