Blijft bibliotheek Bergen op Zoom in Kortemeestraat?

,,We zitten nog in de oriënterende fase, er is nog geen beslissing genomen, we trekken samen op met de gemeente.” Toch is wel duidelijk dat de huidige vestiging voor de bibliotheek een maatje te groot is. Blijven in de Kortemeestraat kan. Maar dan wil de bibliotheek graag het pand delen met andere sociaal-maatschappelijke organisaties. Om de kosten te delen. Maar ook om tot bijvoorbeeld ruimere openstelling te komen.

Hoogerheide als voorbeeld

,,De vestiging in Hoogerheide is een heel goed voorbeeld van wat we willen”, aldus bestuurder Herman. De bibliotheek deelt daar in het Woensdrechtse gemeentehuis sinds december 2020 de ruimte met de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI), MEE West-Brabant en WijZijn Woensdrecht. Maar ook WMO-consulenten, jeugdprofessionals, het spreekuur van woningcorporatie Stadlander hebben er een plek.

VVV in bibliotheek

Boekenhuis

De vestiging in hartje Bergen op Zoom kent de entree aan de Kortemeestraat waar ook de centrale leesruimte is. Erachter bevindt zich het zogeheten boekenhuis, een royaal pand dat onderdeel is van het Markiezenhof. Over meerdere verdiepingen staan hier de boeken verspreid. ,,Dat is niet praktisch, het is onoverzichtelijk.” Daardoor is er meer personeel nodig dan wanneer alle boeken in een ruimte staan. Hoe hier mee om te gaan is onderdeel van het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd.