Blijf thuis is de oproep van de Bergse locoburgemeester: ‘Maak geen puinhoop van je stad’

FOTO'S Halsterse molengebou­wen opeens gesloopt: ‘We worden belazerd waar we bij staan’

22 januari HALSTEREN - De bijgebouwen rond de Sint Antoniusmolen in Halsteren zijn vrijdag onverwachts gesloopt. Voor komende maandag stond nog een rechtszaak op het programma over de kwestie, tussen de Stichting West-Brabantse Molens en de gemeente Bergen op Zoom. Eigenaar Piet Withagen wilde de uitspraak in die zaak niet afwachten. ,,Wij willen door met ons bouwplan.’’