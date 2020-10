Blij met ouderenuurtje in de super: ‘Lekker rustig zo’

Al sinds de Plus in Halsteren in maart het ouderenuurtje van 7.30 tot 8.30 uur begon, maakt Jaan van Oevelen (74) er gebruik van. ,,In de zomer even niet, nu weer wel. Ik ben de jongste niet meer en in mijn familie zijn er al mensen die corona hebben”, vertelt ze vanachter haar mondkapje.

Lees ook Play PREMIUM Speciaal boodschappenuurtje voor ouderen bij Plus Halsteren Lees meer

,,Niet fijn met een bril, maar ik draag het toch. Nu ga ik gauw verder met mijn boodschappen hoor, voor de golf komt van moeders die net hun kinderen naar school gebracht hebben.”

Quote Ik ga gauw verder met mijn boodschap­pen voor de golf komt van moeders die net hun kinderen naar school hebben gebracht Jaan van Oevelen (74) uit Halsteren

Om acht uur bij de ‘Appie’

Volledig scherm Margreet Kampman doet vanwege corona bewust haar boodschappen tijdens het rustige ouderenuurtje bij de Albert Heijn in Bergen op Zoom. ‘Maar niet al om 7.00 uur, dan is het druk met mensen die nog wat ouder zijn dan ik.’ © Peter de Brie Bij de Albert Heijn in De Zeeland te Bergen op Zoom, tussen 7.00 en 9.00 uur gericht op senioren, mikt Margreet Kampman bewust op acht uur. ,,Ik ben 68, maar rond zevenen is het druk met mensen die nog wat ouder zijn dan ik. Nu is het rustig, dat vind ik prettiger. Niet uit angst, wel uit voorzichtigheid.” Ook zij draagt een een mondkapje. ,,Ik betwijfel of het veel helpt, maar baat het niet, dan schaadt het niet.”

Volledig scherm Ook Kees Musters uit Bergen op Zoom weet in deze coronatijden de Albert Heijn te vinden tijdens het dubbele boodschappenuurtje voor ouderen. ‘Ik moet een beetje uitkijken op mijn leeftijd hé.’ © Peter de Brie Ook Kees Musters stapt de ‘Appie’ uit met een kleurig maskertje. ,,Toch zorgelijk hoe het nu gaat met dat virus. En op mijn leeftijd moet ik een beetje uitkijken hé. Ik ben al boven de 65. Hoeveel precies? Nou, 75 al, haha. Ik ben hier vaste klant, altijd rond achten. Dat bevalt goed. Ik zie ook vaak dezelfde gezichten dan.”

Extra middaguurtje bij Plus

Bij de Halsterse Plus is er ook vast ochtendploegje, vaak staan ze al voor de deur te wachten. ,,Al was de animo in de zomer iets minder van maandag tot en met donderdag. Vrijdag en zaterdag bleef het wel in trek”, zegt eigenaar Rik Linssen, die sinds maandag van 13.00 tot 14.00 uur een extra ouderenmoment inlast. ,,Voor wie ‘s ochtends niet kan, bijvoorbeeld omdat de thuiszorg langskomt. We gaan kijken hoe dat loopt.”

Quote Dat ouderenmo­ment van 13 tot 14 uur is voor wie 's ochtends niet kan, bijvoor­beeld omdat de thuiszorg langskomt Rik Linssen, eigenaar Plus supermarkt Halsteren

Lyda Franken (74) uit Lepelstraat is er speciaal op dit tijdstip voor gekomen. ,,Prettig hoor, nu het virus de kop opsteekt. Ik zit toch in de categorie die bij de eerste golf hard getroffen is. Dus draag ik nu ook een mondkapje. Goed dat alle personeel dat ook doet. En hopelijk houdt de jeugd zich aan de regels, al is dat best lastig.”

‘Klantengedrag positief’

Linssen is positief over hoe klanten reageren. ,,In de zomer zag je ook wat jongere bezoekers in de ochtend, maar toen corona begin augustus in Bergen op Zoom oplaaide, merkten we dat de meesten dat vroege uurtje bewust aan ouderen overlieten. Hopelijk gaat het nu weer zo.”