Bleckmann in Bergen op Zoom, de meest maatschappelijke werkgever uit de regio

Groot teamgevoel

Verder is het de jury opgevallen dat het teamgevoel binnen het bedrijf Bleckmann groot is. Iedereen is gelijk, verschil wordt alleen gemaakt als het nodig is. Bijvoorbeeld wanneer iemand vanwege zijn beperking het werk zittend in plaats van staand moet uitvoeren. Recent is het bedrijf gestart met een grote groep statushouders. Maatschappelijk ondernemen is onderdeel van het beleid binnen Bleckmann.