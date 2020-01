Bleckmann in Bergen: meer klanten dan personeel

BERGEN OP ZOOM - Logistiek dienstverlener Bleckmann breidt de capaciteit in Bergen op Zoom fors uit. Er komt een tweede complex in bedrijf voor de distributie van outdoorkleding van het merk Patagonia. Daarmee zijn vijftig nieuwe banen gemoeid.

Bleckmann doet op- en overslag en vervoer van met name kledingmerken en aanverwante modeartikelen, zoals Michael Kors, Scapa, Abercrombie & Fitch en Hollister. Die arriveert vanuit het buitenland in Bergen en gaat naar Nederlandse en Europese groothandelaren, winkelfilialen en particulieren die via internet hebben besteld.

In Bergen op Zoom heeft het bedrijf sinds 2009 een hypermodern distributiecentrum aan de Leeghwaterweg. Er werken op normale dagen zo'n 350 mensen, in piekperiodes zoals Pasen en Kerst doorgaans 700.

Verreweg het meeste werk bij Bleckmann gebeurt geautomatiseerd. Computersystemen 'herkennen' de inhoud en bestemming van dozen met kleding.

Nieuw DC

Tegenover dat complex neemt het concern vanaf april een distributiecentrum van nog eens 22.000 vierkante meter in gebruik. Dan gaat voor Bleckmann ook de samenwerking in met het Amerikaanse merk Patagonia, dat gespecialiseerd is in sportieve buitenkleding.

,,We zijn met dat contract heel content", zegt Bleckmann-eigenaar directeur Johan Milliau. Zijn bedrijf vindt oorsprong in Oost-Nederland en Vlaanderen, telt 3.000 medewerkers en draait een omzet van 300 miljoen euro per jaar. Het concern heeft behalve in Bergen op Zoom distributiecentra in Venlo, Almelo, Oldenzaal, Enschede en Gent, maar inmiddels ook in Groot-Brittannië, Noord-Amerika en Azië.

Handen tekort

De uitbreiding in West-Brabant is volgens directeur Milliau gekozen vanwege de centrale ligging en de arbeidsmarkt. ,,Strategische keuzes. Het lukt ons goed om wereldwijd klanten te vinden, we groeien jaarlijks met ruim twintig procent. Maar aan personeel komen is voor al onze centra een serieus probleem. We kunnen in Bergen op Zoom wel honderd nieuwe mensen gebruiken, maar slagen daar niet in. Terwijl we toch echt netjes betalen, zeggen ze ook bij het UWV.”

Het wereldwijd bekende outdoor-merk Patagonia bestaat sinds 1973 en is gevestigd in Californië. Het Amerikaanse concern wil verkoop en activiteiten in Europa uitbreiden en kiest nu voor op- en overslag van sport- en recreatiekleding in Bergen op Zoom.

Het tweede distributiecentrum voor Bleckmann in Bergen op Zoom opent april 2020.