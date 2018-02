Blauwe Schuit gedoopt, 250 kinderen hebben keihard geknutseld

Stichting Dekorbouw heeft het casco van de kinder-Blauwe Schuit gemaakt. De 250 leerlingen uit groep 6, van 12 Bergse basisscholen hebben de boot afgebouwd. Wapenschilden, een anker, het boegbeeld en een kraaiennest zijn enkele onderdelen die door de jeugd gemaakt zijn. Allemaal naar eigen ingeving. Het resultaat is een kleurrijk geheel. De kleine Blauwe Schuit is 5 a 6 meter lang en 3,5 meter hoog. En zo gemaakt dat het vehikel zich makkelijk door de kinderen laat trekken.

Intocht

Dat gebeurt zaterdag 9 februari tijdens de intocht. Het bootje wordt dan voortgetrokken door 32 narrekes. Wethouder Yvonne Kammeijer, die de fles kapot sloeg tegen de scheepsromp, is trots op het project. "Dit is hoe de jeugd aan de Vastenavend bindt. Zo houden we de traditie in stand. En dat is belangrijk voor de toekomst."

Dekzwabber 'ouwe Toon', buiten de vastenavend bekend als Tom Goosen, hield afgelopen week een oogje in het zeil tijdens het afronden van de boot. Voor hem moesten de kinderen aan de slag. Ouwe Toon had namelijk de boot gemist. Dus moest er een kleinere komen, zodat Toon de grote Blauwe Schuit achterna kon. Hij kreeg het bootje niet op tijd klaar, dus schakelde hij de Bergse jeugd in.

Geknutseld

Goosen genoot van iedere minuut. "De kinderen hebben met zoveel 'leut' geknutseld. Hebben er hun ziel en zaligheid in gestopt. Ze kunnen volgens mij niet wachten totdat het zaterdag is. Dit is de toekomst van ons Krabbegat." Stichting Vastenavend hoopt dat door het afronden van de boot de kinderen spelenderwijs een stukje historie hebben meegekregen over de vastenavend.