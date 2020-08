Blauwalg in kanaal, beregenen taboe in Auvergnepolder

Aan weerszijden van hetzelfde kanaal met hetzelfde water met blauwalg een verschillende maatregel. Dat klinkt tegenstrijdig. Maar dat valt wel mee, legt woordvoerder Janneke Lagasse van Scheldestromen uit. Dat Brabantse Delta de inlaat voor de Auvergnepolder onder Halsteren wel dichtzet kan met de windrichting te maken hebben, zegt ze. Waardoor aan de Zeeuwse kant van het kanaal het water net ietsje minder alg bevat. En daardoor nog bruikbaar is voor de landbouw.

Doseren

,,Wat we ook doen als er blauwalg in het water zit is heel gedoseerd water de polders inlaten.” De ervaring leert volgens haar dat dit werkt. Door mondjesmaat water uit het kanaal in de polders te laten stromen verdwijnt de blauwalg die eventueel toch nog meekomt snel en ‘besmet’ het water in de polders niet. ,,Voor Tholen, Sint Philipsland en ook de Reigerbergsepolder bij Rilland houden we de situatie continu in de gaten. We zitten er bovenop.”

Geen alternatief

Quote In Tholen wel, in Halsteren geen water uit kanaal Dat Scheldestromen zo lang mogelijk wel water blijft inlaten heeft ook te maken met het feit dat de landbouw aan de Zeeuwse kant volledig afhankelijk is van het zoete water uit het Schelde-Rijnkanaal. Er is geen alternatief. ,,Dat is er aan Brabantse kant wel.”

Dat er nu in de Auvergnepolder geen water meer wordt ingelaten is een bijzondere maatregel, blijkt uit de toelichting van het schap. ,,Het is de tweede keer in drie jaar dat het waterschap deze beslissing moet nemen. In de droge zomer van 2018 sloot ook de inlaat.” Daarvoor was de laatste keer dat de inlaat dichtging in 2010. Dat er nu zo kort tussenzit wijt Brabantse Delta aan de klimaatverandering. ,,Drogere zomers en tropische dagen komen steeds vaker voor.”

Er is water genoeg

Tegelijkertijd verbiedt Brabantse Delta het beregenen. Eugene van den Eijnden boert in de polder. En begrijpt daar niks van. ,,Dat ze de inlaat dichtzetten ok. Dat snap ik. Maar dat er niet besproeid mag worden klopt niet. Er is kwel in de polder. En vanuit de waterzuivering stroomt elke dag water in het Lange Water. Er is water genoeg. Daar kan makkelijk een paar centimeter af. Houd dat dan als waterschap per dag in de gaten”, pleit hij. ,,En tref je maatregelen op maat.”