Blaashal zwembad De Melanen verkocht

De blaashal is ingezet in 2018, toen zwembad De Schelp een miljoenen renovatie onderging vanwege scheurtjes in de constructie. Om gebruikers van het zusterzwembad, waaronder bijvoorbeeld de Reddingsbrigade Bergen op Zoom, toch de kunnen laten trainen is destijds besloten het buitenbad in Halsteren in de wintermaanden te overkoepelen. Ze verzorgden de opvang van de verenigingen die tijdelijk niet terecht konden in de Schelp .