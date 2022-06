Bjorn bedenkt de Liberation Divide: een fietstocht van 365 kilometer langs Brabantse herinneringen aan WO II

Jubileumjaar Steenbergen Er is niet veel te beleven, maar: ‘In Notendaal stond iedereen voor elkaar klaar’

Notendaal is gelegen tussen Steenbergen en Nieuw-Vossemeer, onder de Heense Molen. Meer dan een paar straten is het niet. De nu in Halsteren van zijn oude dag genietende Peet Uijtdewilligen (84) fiets er nog wel eens langs. ,,Ik ben er geboren en getogen. Er was niks, maar je had altijd wat te doen. Er woonden allemaal grote gezinnen. Volk genoeg.”

8 juni