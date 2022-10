Bizar busongeluk: chauffeurs klagen over werkomstandigheden

Een musical met muziek van Elvis als rode draad: ‘Het stuk vereist veel van alle acteurs’

BERGEN OP ZOOM - Musicalvereniging The MusiCompany staat in de startblokken voor de uitvoering van ‘All Shook Up’. Het afgelopen weekend werden de puntjes op de i gezet tijdens een werkweekend in de voormalige Zoommavo in Bergen op Zoom.

17 oktober