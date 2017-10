Bivakkerende truckers veroorzaken overlast op industrieterrein Steenbergen

Criminelen rippen hennepkwekerij in Oud-Vossemeer

13:18 OUD-VOSSEMEER - De politie heeft dinsdagochtend in de John F. Kennedystraat in Oud-Vossemeer een hennepkwekerij ontdekt, die vermoedelijk is 'geript'. Drie mannen werden tijdens het oogsten betrapt door een getuige en zijn gevlucht in een wit busje. Ze hebben de kwekerij vermoedelijk leeggeroofd. Er werd ook illegaal stroom afgetapt in de loods.