Bittere tranen om het verlies van Loes Stoel

Bittere Tranen heet het smartlappenkoor uit Bergen op Zoom. Dikke Pret zou vaak een even toepasselijke naam zijn voor het flamboyante zanggezelschap. Maar bittere tranen zijn er ook geplengd, vorig jaar na het overlijden van dirigent Loes Stoel op 1 november. ,,Zij was ons boegbeeld, de bindende factor van ons koor." 64 jaar op geheel eigen wijze geleefd, stond in de rouwadvertentie. En daar is niets teveel mee gezegd, want de Bourgondische levensgenieter Loes Stoel was een dame waar je niet omheen kon.



In Bergen op Zoom was zij een geziene verschijning. Ze was docente aan het Moller Lyceum en de ZoomMavo, fervent Vastenavendvierder, organisator in een Roparunteam en ook nog eens een bekend gezicht in het uitgaansleven. En natuurlijk de spil in haar gezin met man Frans en de kinderen Eelco en Karlijn.